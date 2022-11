2/6 ©Ansa

A non piacere all’Unione degli Studenti è anche il piano per la scuola annunciato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Si pensa a una riforma degli istituti tecnici e professionali, che “non devono essere una brutta copia del liceo”. Tra le altre proposte c’è poi “un piano di orientamento per le famiglie”, con l’intenzione di far sapere ai genitori che “chi va al liceo e poi non finisce l’università avrà potenzialità occupazionali e retributive inferiori a chi esce da un tecnico e professionale”. Nella foto il corteo a Torino

Scuola, sciopero nazionale e manifestazioni studenti il 18 novembre: perché si protesta