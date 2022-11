6/11 ©Ansa

Le prove per la scuola media e superiore si svolgeranno in formato elettronico (cosiddette prove CBT) e online. In terza media le materie sono Italiano, Matematica, Inglese (prova di ascolto e di lettura). Per le classi campione le prove si svolgono in tre giornate, scelte dalla scuola tra queste date: 3-4-5-12 aprile. Per le scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano il calendario è adattato alle esigenze locali. Nelle classi non campione, si svolgono tra il 3 aprile e il 28 aprile in un arco temporale che verrà comunicato da Invalsi entro il 10 gennaio