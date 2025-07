Meteo, allerta maltempo per grandine e temporali: ecco dove

Una perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale porta sul nostro Paese rovesci e temporali che colpiscono prima il Nord, per poi estendersi al Centro e a parte del Sud. I fenomeni più intensi e persistenti sono attesi sul versante adriatico dell'Emilia-Romagna e del Centro

Ritorna il maltempo sull’Italia. Una perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale porterà un netto peggioramento del meteo sul nostro Paese con rovesci e temporali che colpiscono prima il Nord, per poi estendersi al Centro e a parte del Sud. I fenomeni più intensi e persistenti sono attesi sul versante adriatico dell'Emilia-Romagna e del Centro. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su parte di Lombardia e Liguria – al Nord – e di Campania e Puglia al Sud. Allerta gialla anche sull’intero territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise (LE PREVISIONI METEO).