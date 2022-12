Coldiretti, 4,5 milioni di italiani sulla neve per ponte Immacolata

"Si tratta di un risultato importante - sottolinea Coldiretti - non solo sulle piste da sci ma sull'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi e degli agriturismi in alta quota"

Tornano le vacanze sulla neve per quattro milioni e mezzo gli italiani che hanno approfittato del lungo ponte dell'Immacolata per passare qualche giorno in montagna. Lo afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata internazionale della montagna istituita dall'Onu e che si celebra oggi. "Si tratta di un risultato importante - sottolinea Coldiretti - non solo sulle piste da sci ma sull'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi e degli agriturismi”. L'economia che ruota intorno al turismo invernale secondo Coldiretti ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno.