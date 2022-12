Valanga in Val di Fassa, rianimato scialpinista: è gravissimo

Ambiente

In occasione della Conferenza Onu sul clima Cop27, in corso a Sharm el-Sheikh, è stato diffuso il rapporto 'Stato del clima globale nel 2022' dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Gli ultimi 8 anni, rivela, sono stati i più caldi mai registrati. Inoltre, i livelli dei mari si stanno alzando sempre più velocemente, così come i ghiacciai si stanno sciogliendo a ritmi record. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: 'Il nostro pianeta manda un segnale di sofferenza”

