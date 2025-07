Sciopero aerei oggi 26 luglio, la lista dei voli garantiti

Nella stessa fascia oraria previsto anche lo sciopero del personale della compagnia Volotea proclamato dal sindacato Uilt-Uil, con l’esclusione dei voli da e per l’aeroporto di Palermo. “Dopo numerosi incontri e richieste fatte alla Compagnia, registriamo ancora da parte di Volotea un totale disinteresse nel riconoscere i necessari adeguamenti salariali. I dipendenti di Volotea, in particolare i naviganti, si trovano a dover affrontare una vera e propria situazione di povertà retributiva rispetto all’impegno professionale e alla qualità della vita di chi opera nell’ambito del trasporto aereo. La Compagnia decide infatti unilateralmente quanto e come pagare i propri dipendenti non avendo mai negoziato un regolare contratto collettivo di lavoro con le rappresentanze dei lavoratori. È giunto il momento di dare ascolto alle giuste richieste dei dipendenti, che chiedono semplicemente un adeguato riconoscimento economico per il loro lavoro”, ha dichiarato la Uil trasporti in una nota

