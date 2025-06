Caos voli nel Nordovest, come funziona la sala radar andata in tilt?

Innanzitutto, va precisato che gli uffici dislocati a Milano, e gestiti da Enav, hanno avuto un guasto al sistema di trasmissione dei dati. I primi problemi sono stati riscontrati verso le 20.20, e intorno alle 20.40 si è deciso di dichiarare il “rateo zero” su tutta la zona, imponendo di fatto lo stop ai movimenti. Gli aerei in partenza e in arrivo su Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova non hanno potuto proseguire con i loro piani di volo. E i voli in arrivo negli aeroporti regolati dal centro radar di Milano sono stati dirottati su altri scali. Oltre 300 i voli coinvolti. Molti passeggeri, già imbarcati ma non ancora decollati, hanno atteso prima sugli aerei, poi sono stati fatti sbarcare e aspettare in aeroporto. E alcuni voli, anche ad allarme rientrato, non sono partiti, perché le crew avevano sforato le ore di volo massime previste dalla normativa europea. È presumibile che i disagi si protrarranno anche nella giornata di oggi.

