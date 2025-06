Guasto radar e caos voli, come ottenere rimborso del biglietto aereo

"Salvini si limita a comunicare a posteriori che 'ha seguito la situazione'. Ma è ora che il ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità", hanno rimarcato i due deputati dem, che hanno annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del guasto che ha mandato in tilt il traffico aereo tra Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa. L'interrogazione è stata sottoscritta anche dai deputati dem Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut, membri della commissione Trasporti. "Non ci fermeremo finché non saranno chiarite tutte le responsabilità. Mentre Salvini fa propaganda dai social, il Paese va in tilt. È evidente che non è all'altezza del ruolo che ricopre", hanno concluso i dem Barbagallo e Casu.

