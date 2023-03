Riforma fisco, cosa cambia con flat tax e Iva zero

3/12 ©IPA/Fotogramma

COME SARÀ STRUTTURATA - Divisa in 4 parti e 21 articoli, la riforma mette mano a tutto il sistema, dai tributi agli accertamenti, dalla riscossione alle sanzioni. Non ci sono riferimenti ad eventuali cambiamenti in materia di catasto, presente nella delega fiscale di Draghi stoppata a settembre e su cui il governo di Giorgia Meloni non ha mai nascosto di non volere andare avanti

Riforma fiscale 2023, ecco cosa cambia