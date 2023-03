Fisco, verso stretta su gioco d'azzardo: si scommette e si vince meno

Economia

3 MARZO - IMPOSTA REGISTRO AFFITTI. I titolari di partita Iva - come ricordato dall’AdnKronos - possono pagare solo in via telematica, mentre chi non ha partita Iva può effettuare l’adempimento anche presso banche, poste o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il versamento va effettuato tramite modello F24