Belgio distrugge lattine Usa pubblicizzate come "champagne della birra"

Oltre 2.300 lattine di birra Miller High Life provenienti dagli Stati Uniti sono state distrutte dall'agenzia delle dogane belga. Il provvedimento è stato richiesto dal Comité Champagne, l'organizzazione che tutela la denominazione di 'champagne', perché le lattine in questione in uno slogan pubblicitario venivano definite come "The Champagne of Beers", lo champagne della birra. La parola champagne però secondo l'organizzazione può essere usata in Europa solo per i prodotti provenienti dall'omonimo territorio francese e realizzati con uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier tramite il metodo tradizionale. L'ingresso nell'Unione delle 2.352 lattine statunitensi, prodotte dal brand con sede a Milwaukee in Wisconsin, è stato vietato e le lattine sono state distrutte.