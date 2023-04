11/12 ©Getty

Il report è stato presentato ieri 20 aprile, quando l'Europarlamento ha preso posizione sul Prosek: la commissione Agricoltura dell'Eurocamera ha infatti approvato all'unanimità il testo del nuovo regolamento Ue sulle denominazioni e ha stabilito che le menzioni tradizionali, come Prosek, non possono evocare Denominazioni di origine protetta, come Prosecco