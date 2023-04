Nel 2022 i prezzi nei bar sono aumentati del 4,4% con un +4,8% per la caffetteria, +5% per pasticceria e gelateria, +4,4% per gli snack, +3,8% e +3,9% per le bevande analcoliche o alcoliche. Nei ristoranti tradizionali +4,7%, nelle pizzerie +5,4%, con un picco del +8,1% per il food delivery, +6 per i prodotti di gastronomia e aumenti più contenuti per i distributori automatici, +2,8%