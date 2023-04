1/10 ©IPA/Fotogramma

Salgono i prezzi della colomba per la Pasqua 2023, a causa dei rincari delle materie prime quali zucchero e burro e del caro-energia che si è abbattuto sulle industrie dolciarie. Il Codacons ha messo a confronto i listini praticati lo scorso anno dalle principali catene commerciali operanti in Italia con quelli in vigore oggi, scoprendo che in alcuni casi lo stesso prodotto ha subìto aumenti superiori al 70%

