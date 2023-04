Pasqua, in Italia turismo in crescita del 7,3%. Boom di stranieri

3/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo l’indagine, per la settimana delle festività pasquali si stimano 469mila presenze in più rispetto al 2022, con il 65% delle sistemazioni disponibili nelle strutture ricettive già prenotate. La tendenza attesa è positiva in tutto il Paese, anche se non uniforme per tutte le tipologie di offerta e tutte le aree

Vacanze di Pasqua, il Sud fra le mete preferite dagli italiani