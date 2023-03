Bambini in viaggio, vacanze di Pasqua e ponti di primavera in camper

La primavera è anche un viaggio tra i colori e i profumi dei fiori appena sbocciati. In ordine cronologico, andiamo, in camper, alla ricerca deiprati fiori italiani per far conoscere da vicino la natura che ci circonda ai nostri bambini. ascolta articolo Condividi

Voglia di un prato fiorito e di una gita fuori porta con i vostri bambini? Partiamo per un viaggio in camper alla ricerca degli incredibili spettacoli delle fioriture: poesie di colori e profumi che trasformano il paesaggio in un’autentica opera d’arte. Abruzzo Partiamo dall’Abruzzo con i crochi a Campo Imperatore, un annuncio di primavera Sul promontorio abruzzese la neve che si scioglie permette a un fiore viola, esile ma deciso, di sbocciare, dipingendo il paesaggio di sfumature indimenticabili. Vero e proprio poeta dei prati, decantato nell’Iliade e nel Cantico dei Cantici, il crocus dà vita a uno scenario dalla vivace tavolozza cromatica: le sue tonalità viola sbucano sul verde dei campi, incorniciati da tocchi di bianco della neve e dall’azzurro intenso del cielo limpido. “Viaggiare in camper”, spiega Dario Femiani, Country Manager di Yescapa Italia, “è sinonimo di libertà. Si viaggi in modalità slow, per potersi godere i vari paesaggi. Per chi viaggia con dei bambini bisogna sapersi organizzare, con il camper adatto, ma è come portarsi una casa su quattro ruote”. L’itinerario che vi proponiamo è in camper perché è il modo più autentico di vivere la meraviglia dei colori della natura. Diventa facile anche noleggiarne uno, per chi non lo avesse di proprietà, con Yescapa che è un network europeo di privati che appunto noleggiano i proprio camper a prezzi concorrenziali. Emilia Romagna Proseguiamo il nostro viaggio ed andiamo in Emilia romagna, a Vignola, terra di ciliegie e quindi di fiori di ciliegio. Qui, dall’1 al 10 aprile 2023, si terrà la Festa dei Ciliegi in fiore, che ogni anno anima la città con stand enogastronomici, spettacoli e giochi per le famiglie, indirizzando i partecipanti verso la Via dei Ciliegi, strada ciclopedonale che costeggia il fiume Panaro.

Toscana Qualche settimana dopo, all’inizio di maggio, ci si può spostare in Toscana per ammirare la fioritura della ginestra. Distese dorate a perdita d’occhio che ricoprono d’oro le strade e i sentieri dei rilievi elbani, incorniciando il mare cristallino dalle mille sfumature. Imperdibili i numerosi percorsi di trekking, come ad esempio il sentiero 103 sul Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola: un vero e proprio giardino incantato (e profumato) di macchia mediterranea e fiori vista mare. Raggiungibile col traghetto, l’Elba è la destinazione ideale per un viaggio in camper in primavera. L’itinerario alla scoperta di questa perla del Mar Tirreno parte da Portoferraio, principale approdo e capoluogo dell’isola designato da Napoleone in persona durante il suo esilio sull’isola; da visitare anche le due residenze napoleoniche, Villa dei Mulini, nel cuore del paese, e Villa San Martino, nelle campagne poco fuori dalle mura. Umbria Proseguiamo il nostro viaggio e andiamo in Umbria. Qui le protagoniste sono le lenticchie. Una tappa alla scoperta del territorio a bordo camper può essere il vicino borgo medievale di Norcia, rinomato per la lavorazione tradizionale di salumi e per il pregiato tartufo nero. Dopo questo tuffo nei sapori locali e nella storia secolare di Norcia, Yescapa suggerisce di visitare Cascia, noto soprattutto come paese di Santa Rita, alla scoperta del suo grazioso centro storico e, per chi volesse, del Santuario dedicato alla santa. Si prosegue poi verso Spoleto, tra le più affascinanti città d’arte umbre, che conquisterà col suo scenografico Duomo, l’antico teatro romano e il maestoso Ponte delle Torri, derivato da un acquedotto romano e alto ben 80 metri, che collega due fortezze, la Rocca Albornoziana e il Fortilizio dei Mulini.