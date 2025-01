Salt Bae arriva a Napoli, annunciata l'apertura di tre ristoranti

Nusret, l’ex macellaio turco diventato una celebrità internazionale con il nome d’arte Salt Bae, vanta 32 ristoranti in tutto il mondo. Per il 2025 ha deciso di aprire in Italia: Roma, Milano e Napoli, le sue mete ambite

Da Città del Messico alla Cappadocia, passando per l'Italia. A distanza di 15 anni dall'apertura del primo ristorante a Istanbul, Salt Bae aprirà a Milano, Roma e a Napoli. Il macellaio e cuoco turco Nusret Gökçe, diventato celebre sui social per il gesto con cui mette il sale sulla bistecca dopo un video virale nel 2017, vanta decine di ristoranti in un tutto il mondo.

Salt Bae sbarca in Italia

Da lavapiatti a tagliatore di carne in una steakhouse. Il controverso Nusret Gökçe inventore della carne cosparsa d’oro ha conquistato la fama in pochissimo tempo. 32 ristoranti in tutto il mondo. Nel 2025 sbarca in Italia. In un video sui social l'imprenditore annuncia: "Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico, Roma, Milano, Cappadocia e Napoli". La catena dei suoi ristoranti steakhouse Nusr-Et è conosciuta per i prezzi esorbitanti, nel menù la celebre bistecca servita con lamine d'oro e ingredienti pregiati .