Salt Bae accusato di furto e discriminazione dagli ex dipendenti

Ad attaccare il personaggio, diventato famoso sui social per come lancia il sale sulla carne, sarebbero stati secondo un'indagine di Insider nove ex lavoratori alle sue dipendenze, impiegati in sei ristoranti diversi. Le cause sono ancora in corso, ma gli avvocati di Nurset hanno prontamente negato tutte le accuse fatte in tribunale

Il maestro della carne turco, all'anagrafe Nusret Gökçe ma conosciuto come Salt Bae, è diventato virale per un video del 2017 che lo mostrava cospargere di sale su una bistecca con un tocco scenografico e sensuale. Ha cavalcato l'onda della sua fama e ha ampliato il suo impero di ristoranti, che ora comprende 22 steakhouse di lusso chiamate Nusr-Et. Ma un'indagine di Insider ha scoperto un lato oscuro della sua persona e dei suoi ristoranti. Sette cause legali in due città diverse e nove ex dipendenti di sei ristoranti della catena di Salt Bae lo descrivono come un tiranno ossessionato dalla ricchezza e dall'eccesso. Sarebbe accusato anche di furto salariale e violazioni del lavoro, oltre che di misoginia e discriminazione.

Le accuse

"Non sono stata rispettata", ha detto a Insider un'ex addetta alle prenotazioni di Nusr-Et a Miami. Gli ex dipendenti hanno affermato di aver subito discriminazioni perché non erano turchi e che i dipendenti turchi dei ristoranti di Nurset sarebbero stati trattati in modo più favorevole. In una denuncia presentata nel novembre 2021, Angelo Maher, di origine latinoamericana, ha raccontato in tribunale che, quando lavorava per Nusr-Et a New York, è stato licenziato dopo essersi lamentato per "discriminazione sul lavoro basata sulla nazionalità". Nonostante il suo ottimo curriculum non sarebbe stato riassunto dopo l'allentamento delle restrizioni per il Covid, anche se lo erano i dipendenti turchi.

Presunta misoginia

Le donne che lavoravano nei ristoranti di Salt Bae hanno affermato di essere state invitate a indossare abiti succinti e di essere state molestate dai loro colleghi maschi. Elizabeth Cruz, ex barista di Nusr-Et a New York, ha affermato che le è stato chiesto da un direttore generale di cambiarsi in una "gonna corta, tacchi alti e top trasparente" il suo primo giorno di lavoro. Dopo che il manager ha scoperto che Cruz era dominicana, le avrebbe detto: "Mia moglie è dominicana. So come siete voi donne". Un collega le disse che avrebbe dovuto lavorare come spogliarellista. Un altro l'ha assillata per uscire con lui, anche seguendola a casa una sera, nonostante i continui rifiuti della donna. Le varie cause sono ancora in corso, ma gli avvocati di Nurset hanno negato tutte le accuse fatte dagli ex dipendenti in tribunale.