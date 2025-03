Ucraina Russia, oggi vertice a Londra e incontro Meloni-Zelensky. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il prestito concesso dal Regno Unito "sarà utilizzato per produrre armi in Ucraina". Lo scrive sul suo canale Telegram commentando l'incontro con il premier britannico Keir Starmer. Zelensky ha definito quello con il premier britannico "un incontro importante e caloroso". "Nel corso dei nostri colloqui - ha detto - abbiamo discusso delle sfide che oggi attendono l'Ucraina e l'intera Europa, del coordinamento con i partner, delle misure specifiche per rafforzare le posizioni dell'Ucraina e porre fine alla guerra con una pace giusta, nonché affidabili garanzie di sicurezza". "Parole di sostegno da parte del Primo Ministro e una decisione importante - ha proseguito Zelensky - : oggi, in nostra presenza, è stato firmato un accordo per un prestito tra Ucraina e Regno Unito. Un prestito per rafforzare le nostre capacità di difesa, che verrà rimborsato con i proventi dei beni russi congelati. Il denaro verrà destinato alla produzione di armi in Ucraina". "Deve pagare chi ha iniziato la guerra", ha aggiunto. Ringraziando quindi il Regno Unito "per il grande sostegno fin dall'inizio di questa guerra" ha concluso : "siamo fortunati ad avere partner così strategici e a condividere con loro la stessa visione di ciò che la fiducia nel futuro dovrebbe significare".