NON LASCIARSI CONDIZIONARE - Nessuno rimane senza fornitura di energia e gas se non per motivi che dipendono dalla sua volontà. Non bisogna quindi lasciarsi condizionare da alcuni call center particolarmente aggressivi che prospettano il rischio di possibili stop alla fornitura facendo riferimento alla futura cessazione delle tutele di prezzo. Occorre, poi, tener presente che non si è obbligati a scegliere un contratto diverso da quello in corso