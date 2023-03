6/11 ©IPA/Fotogramma

Non tutti sono convinti dell’utilità del Codice. Non lo è ad esempio il presidente di Unc (Unione Nazionale Consumatori), Massimiliano Dona, che parla di "una foglia di fico inutile”. Già in passato, ha detto, “si erano provati codici di condotta, ma si dimostrarono insignificanti e non servirono a nulla". Il problema, continua Dona in una nota, “è che il Codice di condotta è superfluo per i call center rispettosi della legge, visto che già la rispettano, mentre serve a ben poco per chi viola sistematicamente le leggi e resta impunito"