Garante privacy "No a conservazione contenuto messaggi

Dal prossimo 31 dicembre è previsto lo stop alle ricette mediche fornite attraverso un sms o via email . L’uso della prescrizione dematerializzata è stata introdotta durante l’emergenza coronavirus e prorogata fino alla fine del 2022. Grazie a questa misura, i pazienti possono evitare di andare fisicamente nello studio del medico per ritirare la ricetta cartacea e ricevere invece il numero di ricetta elettronica da utilizzare per acquistare i farmaci. Per il 2023 dovrebbe arrivare una proroga, come chiesto da più parti

"La ricetta dematerializzata – ha aggiunto Anelli – dovrebbe viaggiare di pari passo con il fascicolo sanitario elettronico, che però non tutte le Regioni hanno attivato e non tutti i cittadini vi hanno aderito. Durante il Covid per evitare l'affollamento degli studi è stato consentito di inviare un codice ai pazienti in modo non criptato, via telefono o email. Questo provvedimento è andato benissimo e nelle more che tutte le Regioni adottino e tutti i cittadini attivino il fascicolo sanitario elettronico è un sistema comodo per i pazienti e sicuro per i medici”