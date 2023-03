1/13

La prima cosa da acquistare, quando si vuole creare un orto rialzato da balcone, è il supporto in cui coltivare le piante. L’orto pensile Outsunny, realizzato in legno resistente e trattato per l’esterno, monta due piani: il piano inferiore è perfetto per riporre gli attrezzi, mentre il piano superiore contiene otto griglie per le piantine (ciascuna con foro di drenaggio per l’acqua). Euro 92,95

Outsunny Orto Pensile Urbano