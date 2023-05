3/9 ©IPA/Fotogramma

I CONSUMI DELLE FAMIGLIE - Nel 2022, e a causa dei continui rincari dei prezzi energetici, la bolletta media per l'elettricità ha raggiunto quota 1.322 euro, mentre per il gas una famiglia ha speso 1.866 euro. In 10 anni la spesa per l'energia elettrica è aumentata quindi di quasi 800 euro (+798 euro) mentre quella per il gas di 589 euro, per un totale di +1.387 euro a famiglia

