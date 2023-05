6/7 ©IPA/Fotogramma

Vuol dire che gli oneri in bolletta dal 31 marzo sono aumentati del 29,5%. Il rincaro è stato smorzato da un leggero calo della spesa per la materia prima gas naturale (-3,1%) e da un calo della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura (-4,0%). Così si arriva all'aumento finale del 22,4% in aprile rispetto a marzo. Anche a fronte di questo aumento, secondo Arera la spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (maggio 2022-aprile 2023) è di 1532,49 euro, il 3,9% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente