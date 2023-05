Cuneo fiscale, bollette, mutui: le novità per le famiglie

Il decreto “Lavoro” varato nel Consiglio dei Ministri del primo maggio ha introdotto un taglio del cuneo fiscale di circa 4 miliardi di euro. Coinvolti fino a 19 milioni di lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35mila euro lordi all’anno, mentre sono esclusi lavoratori autonomi e pensionati. I soldi che rimarranno in tasca ai lavoratori vanno da circa 33 euro netti al mese per un lavoratore che guadagna 10mila euro all’anno, a poco più di 50 per chi ha un reddito di 25mila euro fino a 65 per un dipendente che incassa 35mila euro all’anno. Sconti dell'aliquota contributiva in vigore da luglio a dicembre, tredicesima esclusa.

Somme che si aggiungono agli sconti previsti già dalla legge di bilancio 2023 per l'intero anno, raggiungendo anche i 100 euro al mese per alcuni contribuenti. Per capire quali aiuti rimarranno in vigore anche nel 2024 bisognerà attendere la manovra di bilancio per l'anno prossimo: per rinnovare l'intero taglio del cuneo fiscale il costo si aggirerebbe attorno ai 10 miliardi di euro.

Le cattive notizie: bolletta del gas e mutui

La bolletta del gas è tornata a salire per le famiglie ad aprile. Arera ha infatti deciso un aumento delle tariffe per il mercato tutelato del 22,4 per cento (ma il prezzo rimane più basso rispetto a un anno fa). La colpa non è però del costo della materia prima, che anzi durante il mese di aprile è continuato a calare come fa ormai da mesi, bensì della progressiva riduzione degli aiuti pubblici.