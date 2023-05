Decreto lavoro, quanto durerà il taglio del cuneo e chi avrà benefici

1/9 Sky TG24

Un taglio di 4 punti percentuali del cuneo fiscale tra il 1°luglio e il 31 dicembre 2023. È questo quello che prevede il dl lavoro come riferisce il Ministero dell’Economia in una nota, precisando che lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. L’aumento in busta paga viene stimato fino a 100 euro mensili medi per il periodo tra luglio e dicembre

GUARDA IL VIDEO: Decreto Lavoro, le novità sul cuneo e sul Rdc