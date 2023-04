Il governo "destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in question time alla Camera. In questo modo, ha spiegato Giorgetti, il governo perseguirà "il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa

salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale".