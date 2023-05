Taglio cuneo fiscale, Calderone: impegno per redditi oltre 35mila euro

Il governo ha un altro obiettivo: prorogare il taglio del cuneo fiscale al momento fissato fino a fine 2023. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone: "Con la manovra abbiamo confermato i due punti di taglio, oggi con tutte le risorse a disposizione siamo tornati sul tema. Gli ulteriori quattro punti fanno sì che per chi ha redditi fino a 25mila euro ci sia una riduzione di circa il 70% del prelievo contributivo. Per chi ha fino a 35mila euro di reddito c'è il 60%. L'impegno è di lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale questo intervento. Ci deve essere una situazione che lo consente. Bisogna agire con prudenza con attenzione ai conti", le sue parole a Radio24. Calderone ha parlato di impegno e di prudenza anche sulla possibilità di tagli dei contributi per i redditi superiori a 35mila euro. (QUANTO DURA IL TAGLIO DEL CUNEO - SIMULAZIONE)