Eni, utile trimestre in calo: pronto progetto di cattura Co2 in Uk

Eni chiude il primo semestre con l’utile in calo. Profitti in discesa dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2024, con introiti per 1,4 miliardi tra gennaio e marzo. Il risultato negativo è riconducibile alla riduzione della domanda di petrolio e gas e al conseguente calo dei prezzi, motivata dall’incertezza economica e dal timore di una recessione indotta dalla guerra commerciale. l’ad di Eni Claudio Descalzi ha sottolineato come la società abbia individuato “oltre due miliardi di azioni di euro di azioni di razionalizzazione della spesa” per controbilanciare i fattori negativi. L’ad ha quindi confermato così la politica di remunerazione degli azionisti che contempla un dividendo di 1,05 euro per azione e un buyback di 1,5 miliardi.

Il maxi progetto nel Regno Unito

Eni punta a far emergere il valore delle sue attività innovative al di fuori della produzione di combustibili fossili, tramite le azioni di mitigazione che comprendono una riduzione degli investimenti netti e un’accelerazione nella strategia dei “satelliti”. La strategia ha condotto alla cessione del 30% di Enilive la società dei biocarburanti, e del 10% di Plenitude, quella delle rinnovabili, valutate complessivamente circa 20 miliardi di euro. “È in fase di definizione un nuovo satellite dedicato all’attività di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica” ha detto Descalzi, parlando anche di un certo interesse mostrato da diversi fondi e da Snam. Nel satellite saranno integrati sia il progetto di cattura della Co2 in via di sviluppo a Ravenna, che quello ormai prossimo all’avvio in Regno Unito. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, nella giornata di oggi Eni e il governo britannico annunceranno il via libera finale allo stoccaggio di 4,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica, provenienti dagli impianti industriali di Liverpool e Manchester, in un giacimento esausto nella baia di Liverpool. Il deposito potrà contenere fino a 10 milioni di tonnellate di Co2, il corrispettivo di emissioni di circa 4 milioni di auto.