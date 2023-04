Taglio al cuneo, quanto risparmio in busta paga? Le prime simulazioni

Col DEF di aprile – il Parlamento il 28 aprile, dopo la bagarre del giorno precedente, ha autorizzato l’extra deficit necessario richiesto dal Governo – l’esecutivo ha messo sul tavolo circa 3,4 miliardi di euro, e nel Consiglio dei ministri del primo maggio discuterà un "decretone lavoro" che dovrebbe contenere la nuova sforbiciata al cuneo fiscale.



Parliamo della differenza tra quanto paga il datore di lavoro e quanto (per effetto di tasse e contributi da pagare) arriva effettivamente nella tasca del lavoratore.

Seconda sforbiciata, forse dell'1%

Sarebbe il secondo taglio dopo quello contenuto nella manovra finanziaria di dicembre, e valida per tutto il 2023: 3% di contributi da versare in meno per redditi lordi fino a 25mila, 2% per i redditi da 25 a 35mila. Si ipotizza un ulteriore taglio di un altro punto percentuale (da maggio fino a dicembre). Siamo ancora a livello di indiscrezioni, ma con gli elementi già conosciuti si possono ipotizzare le prime simulazioni. Come ha fatto la Fondazione del Consiglio nazionale dell’ordine dei Commercialisti. Ecco in tabella i calcoli sulle diverse fasce di reddito: fino a 15mila euro lordi, il risparmio mensile è di circa 9 euro e mezzo. Negli scaglioni di reddito successivo (sempre considerati lordi) si sale a 11 euro per gli stipendi fino a 20mila euro, e via via fino agli oltre 16 euro per i redditi di 35mila euro annui.

Ricordiamo che questi risparmi andrebbero aggiunti a quanto già si risparmia per effetto del taglio ai contributi stabilito in manovra per l’anno 2023.