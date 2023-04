12/16 ©Ansa

Secondo quanto si è appreso, Bonelli non ha perso i sensi ma è stato portato in infermeria per i primi controlli. Anche se era cosciente, su consiglio dei sanitari è andato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Come spiega una nota di Avs, dopo che gli esami hanno mostrato valori nella norma, Bonelli è stato dimesso dal Pronto Soccorso