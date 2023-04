3/6

Lo scostamento di bilancio non è detto che ci sia tutti gli anni: un governo, quando presenta il Def, può mettere lo stesso deficit che c’era prima e, non essendoci uno scostamento, non c’è bisogno di approvarlo. In questo caso, invece, il governo nel Def ha un po' cambiato il deficit: prima del Def, il deficit di quest’anno era previsto al 4,35% del Pil, con il Def è stato portato al 4,5: quella differenza è stata studiata per liberare 3 miliardi che servirebbero a tagliare il cuneo fiscale. Questa differenza, appunto, deve essere approvata dal Parlamento

Def, Camera boccia scostamento di bilancio. Pd e M5S: “Maggioranza incapace”. Le reazioni