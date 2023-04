Da Montecitorio è arrivato il no allo scostamento di bilancio, con i lavori dell’Aula che sono stati sospesi. M5s: "Meloni vada al Quirinale". Mentre per Maurizio Lupi si è trattato di “inesperienza, non c'è dietro alcun segnale politico". Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, visibilmente irritato, ha commentato: “Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto” ascolta articolo Condividi

La Camera ha detto no allo scostamento di bilancio previsto dal Def. Perché fosse approvata, la risoluzione doveva passare con almeno 201 voti a favore, obiettivo che la maggioranza ha mancato per sei voti.

L’esito del voto è stato proclamato dal vicepresidente Fabio Rampelli ma inizialmente nessuno aveva compreso che la bocciatura di quella risoluzione, per la quale è richiesta una maggioranza qualificata, determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul Def. Dopo quasi un minuto di incertezza è partito l'applauso dell'opposizione. Che subito è andata all’attacco: “Siete degli incapaci, Meloni vada subito al Quirinale”, ha tuonato Francesco Silvestri del M5s. “La maggioranza ha fallito”, ha detto la capogruppo Dem Chiara Braga. Mentre per Maurizio Lupi si è trattato di “inesperienza, non c'è dietro alcun segnale politico". "Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti uscendo dall'aula della Camera, visibilmente irritato.

Le opposizioni vanno all’attacco Subito dopo il no della Camera allo scostamento di bilancio, le opposizioni sono partite all’attacco. "La maggioranza ha fallito. Gli italiani non si meritano questo spettacolo indecoroso di questa maggioranza”, ha detto nell'Aula della Camera Chiara Braga, capogruppo del Pd. Francesco Silvestri del M5s rincara la dose: “Siete degli incapaci: dite ai percettori di reddito di cittadinanza di andare a lavorare. Ma veniteci voi a lavorare. Il presidente Meloni vada subito al Quirinale a farsi guidare. State creando una instabilità finanziaria che non possiamo permetterci". Pd: “La maggioranza lo riscriva, è carta straccia” "Il Def deve tornare al Consiglio dei ministri e quello appena approvato al Senato è carta straccia”: a chiederlo è il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, dopo la bocciatura della relazione sullo scostamento di bilancio a Montecitorio, aggiungendo: "Gli consigliamo di riscrivere il Def e di farlo tenendo conto delle nostre battaglie su sanità pubblica e scuola pubblica, che avevano tagliato pesantemente". "Questo doppio film che va in onda nei due rami del Parlamento da il senso della schizofrenia e della debolezza della maggioranza", prosegue Boccia chiedendo che "a nessuno venga in mente di piegare le regole del gioco". M5s: “Meloni salga al Colle” "Quanto successo alla Camera, dove il governo non ha raggiunto i numeri per approvare la risoluzione sullo scostamento di bilancio, è qualcosa di mai visto. Si tratta di un episodio clamoroso, che mostra plasticamente tutta l'impreparazione di questo esecutivo. Nonostante una larghissima maggioranza, non sono riusciti nemmeno ad approvare il principale provvedimento economico del nostro Paese. La verità è che il governo è incapace, non è in grado di guidare l'Italia. La Presidente del Consiglio Meloni deve immediatamente salire al Colle e farsi consigliare da Mattarella per uscire da una situazione che, francamente, ci lascia senza parole e ci mette in imbarazzo per loro. Dicevano di essere pronti, ma erano solo pronti a partire per il ponte”, ha scritto in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. leggi anche Meloni: “Def serio, lo vogliamo al rialzo. Pnrr non è problema”

Lupi: “Problema di inesperienza e non politico” “È inesperienza, non c'è dietro alcun segnale politico”, ha invece commentato Maurizio Lupi (NM) sulla mancanza della maggioranza assoluta sullo scostamento di bilancio. "Con il taglio del numero dei parlamentari il numero dei parlamentari in missione perché impegnati al governo incide maggiormente, specie quando ci sono voti con maggioranze qualificate. Per fortuna il problema si risolve ma occorre convocare un nuovo Consiglio di ministri, che approvi una nuova relazione con un nuovo scostamento diverso anche solo di un euro. Il problema che questo scostamento serviva a tagliare il cuneo fiscale sin da maggio". Nella votazione erano 25 gli assenti nella maggioranza Sono stati 25 i deputati di maggioranza che non hanno partecipato nell'Aula della Camera alla votazione sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio che non è stata approvata. Scorrendo i tabulati della votazione si evince che il gruppo con più assenti è stato quello della Lega (11), seguito da Fi (9) e cinque di Fdi. La conferenza dei capigruppo della Camera è immediatamente convocata. È stata dunque accolta la richiesta avanzata da parte di tutti i gruppi per un momento di riflessione dopo la bocciatura della risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio propedeutica alla votazione delle risoluzioni sul Def. leggi anche Corte dei conti: “Def è equilibrato, stime sono rassicuranti”