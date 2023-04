Dopo il no di Montecitorio, le opposizioni sono partite all’attacco: i Dem e i pentastellati accusano la maggioranza e il governo di essere “inadeguati”. Mentre per Lupi si è trattato di “inesperienza, non c'è dietro alcun segnale politico”. Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “i deputati o non sanno o non si rendono conto”