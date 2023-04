Migranti, Piantedosi: "No all'apertura di grandi centri di accoglienza"

Mondo

Dal punto di vista giuridico il 'diritto internazionale del mare', che regola e codifica i comportamenti a cui gli Stati si devono attenere, è costituito da un insieme di convenzioni e accordi. I più importanti sono due documenti: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) del 1982 e, per quanto riguarda l'Europa, il Regolamento di Dublino del 2013 in tema di richiesta di asilo. Ci sono poi degli accordi di ridistribuzione, come quello ora sospeso dalla Francia dopo lo scontro con l’Italia

Continua lo scontro tra Francia e Italia sulla questione migranti, dopo il rifiuto di Roma di concedere un porto alla Ocean Viking e l’attracco della nave a Tolone. La premier Giorgia Meloni ha chiesto “una soluzione europea” e la stessa richiesta è arrivata da più parti. Per cercare di mediare, si è mossa l’Ue: ha annunciato che sta lavorando a "un piano d'emergenza" e ha chiesto una riunione straordinaria dei ministri degli Interni. Ma quali sono al momento le regole (europee e non) per l'immigrazione, il soccorso e l'accoglienza?

A questi si aggiungono il Safety of life at sea (Solas) del 1974, che riguarda la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; la Sar, firmata ad Amburgo nel 1979 e che affronta il tema della sicurezza della navigazione dei mercantili; infine, per quanto riguarda l'assistenza, la convezione Salvage firmata a Londra nel 1989. Punto di sintesi delle diverse convenzioni è il soccorso rapido di eventuali naufraghi, a cui deve essere garantito lo sbarco in un luogo sicuro (codificato nell'acronimo “Pos” dalle parole “place of safety”)