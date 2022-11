Migranti, cosa dicono le regole europee su soccorsi e accoglienza

3/15 ©Ansa

A questi si aggiungono il Safety of life at sea (Solas) del 1974, che riguarda la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; la Sar, firmata ad Amburgo nel 1979 e che affronta il tema della sicurezza della navigazione dei mercantili; infine, per quanto riguarda l'assistenza, la convezione Salvage firmata a Londra nel 1989. Punto di sintesi delle diverse convenzioni è il soccorso rapido di eventuali naufraghi, a cui deve essere garantito lo sbarco in un luogo sicuro (codificato nell'acronimo “Pos” dalle parole “place of safety”)

