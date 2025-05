Vertice UE–Regno Unito, i temi in agenda: da cooperazione a sicurezza

A Londra è tutto pronto per il primo vertice tra Regno Unito e Ue del post-Brexit, l'appuntamento atteso lunedì 19 maggio come l'occasione per suggellare quel "reset" invocato dal premier laburista Keir Starmer, che questa mattina alla Lancaster House incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consigio europeo, Antonio Costa. Il governo britannico, tramite il ministro delle Attività produttive Jonathan Reynolds, ha affermato che i funzionari di Londra e Bruxelles "stanno lavorando sui dettagli finali" dell'accordo, sottolineando l'ottimismo di fronte a un momento "molto importante". Intanto si è aperto il fuoco di sbarramento delle opposizioni di destra, con i Conservatori di Kemi Badenoch e il trumpiano Reform guidato da Nigel Farage che parlano di "resa" britannica all'Unione e di marcia indietro rispetto alla Brexit. Il vertice, dove parteciperanno anche l'alta rappresentante Kaja Kallas e il commissario Maroš Šefčovič, sarà l'occasione per esprimere una posizione comune nella cooperazione per la pace e la sicurezza in Europa e per istituire un nuovo partenariato strategico. I leader dell'UE e del Regno Unito dovrebbero ribadire il loro impegno ad affrontare questioni strategiche e geopolitiche e a rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Discuteranno inoltre di come rafforzare il dialogo bilaterale in vari settori di cooperazione.