Giorgia Meloni in visita ufficiale a Londra. Oggi vede Sunak

Oggi e domani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Londra in visita ufficiale. Una due giorni istituzionale, in quella che sarà finora la sua visita più lunga in un Paese europeo. La premier incontra il primo ministro Rishi Sunak con l'obiettivo di stringere i rapporti bilaterali e porre le basi, come spiegano fonti italiane, per continuare il lavoro che vede Italia e Regno Unito, entrambi Paesi del G7 e fondatori della Nato, vicini su molte questioni e in particolare in materia di difesa e di sostegno all'Ucraina.