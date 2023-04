Guerra in Ucraina, oggi a Roma la conferenza sulla ricostruzione

Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si riuniscono al Palazzo dei Congressi per la firma degli accordi nei settori del trasporto ferroviario, dell'ambiente e dell'energia. "Sarà un modo per dimostrare solidarietà, non solo dal punto di vista militare", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La chiusura dei lavori è affidata ai premier Giorgia Meloni e Denys Shmyhal. Previsto anche un intervento in video del presidente Zelensky ascolta articolo Condividi

L'Italia scende in campo per la ricostruzione dell'Ucraina. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine, per un migliaio totale di partecipanti, sono oggi a Roma, al Palazzo dei Congressi, per la firma degli accordi nei settori del trasporto ferroviario, dell'ambiente e dell'energia. "L'Italia vuole essere protagonista con le sue imprese. Sarà un modo per dimostrare solidarietà, non solo dal punto di vista militare, ma anche solidarietà da parte del nostro Paese nei confronti di un popolo in guerra, che sta difendendo la propria libertà", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, responsabile dell'avvio della conferenza insieme al collega di Kiev Dmytro Kuleba. La chiusura dei lavori è affidata invece ai premier, Giorgia Meloni e Denys Shmyhal. Previsto anche un intervento in video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO).

Tajani: "Accelerare cammino Ucraina verso percorso europeo" "Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto per preparare la conferenza", ha spiegato alla vigilia Tajani. È un processo che "può, anzi, deve essere avviato senza dover attendere la fine della guerra", ha aggiunto il titolare della Farnesina, nella considerazione che "non si tratta semplicemente di riedificare l'Ucraina, ma di ricostruirla meglio, secondo una logica di build back better, accelerandone il cammino verso un percorso europeo". "Dalla conferenza di Roma ci aspettiamo da un lato che le aziende possano dare un contributo alla ricostruzione del nostro Paese e dall'altro che possano facilitare l'integrazione nel mercato europeo", hanno affermato a loro volta fonti di Kiev, riconoscendo "il ruolo propulsivo" che l'Italia ha avuto nella concessione dello status di Paese candidato alla Ue e che sperano mantenga anche nel processo di adesione. approfondimento Russia, Putin vara una stretta sui beni di persone di Paesi ostili

Aziende italiane chiamate a condividere la loro expertise Sono molte le azioni da intraprendere per ricucire un tessuto economico e sociale devastato da 14 mesi di bombe: occorre ripristinare rapidamente le infrastrutture critiche, sminare e riabilitare le zone liberate, modernizzare le aree non coinvolte nel conflitto. In quest'ottica, le circa 600 aziende italiane presenti sono chiamate a condividere la propria expertise con gli interlocutori ucraini, per fornire loro le migliori soluzioni di breve, medio e lungo periodo. E chi sarà in grado di ben posizionarsi nella fase di "fast recovery" si troverà in vantaggio quando la ricostruzione vera e propria sarà avviata. Il governo considera del resto fondamentale il coinvolgimento dei soggetti privati, perché la ricostruzione vale 411 miliardi e non potrà essere finanziata tutta da fondi pubblici. Allo stesso tempo, si sottolinea, Kiev dovrà portare portare avanti le riforme per garantire più legalità e trasparenza, creando un ambiente favorevole alla realizzazione dei progetti. Quello che inizia oggi di fatto è un percorso che si annuncia lungo e articolato, in cui Roma vuole assumere un ruolo di leadership, grazie anche alla presidenza del G7 che assumerà l'anno prossimo. Con l'idea di ospitare una conferenza generale sulla ricostruzione dell'Ucraina nel 2025. approfondimento Lavrov: vicini a linea pericolosa. Guterres: violata carta Onu

Il programma Si parte con una sessione a porte chiuse composta da 7 tavoli tematici su altrettanti settori individuati come prioritari. Nella sessione plenaria spazio agli interventi istituzionali, aperti da Tajani. Al termine sono previsti incontri b2b e b2g, a porte chiuse, per dare concretezza ed operatività al sostegno italiano. Le conclusioni dei due premier, sono precedute dall'intervento della vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame.