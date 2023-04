Primi segnali della controffensiva ucraina, con Kiev che avanza raggiungendo la sponda sinistra del Dnipro e annuncia il "recupero di centinaia di corpi di soldati russi". Nuova campagna di reclutamento intanto della Russia, con Mosca che sui media e sui social fa appello ai "veri uomini" per trovare forze fresche da inviare in Ucraina. I giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteri Serghei Lavrov non hanno ottenuto i visti d'ingresso negli Stati Uniti per seguire la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che sarà presieduta da Mosca. Lavrov: "Potete stare certi che non dimenticheremo e non vi perdoneremo", ha detto. Oltre 20 diplomatici tedeschi sono stati espulsi dalla Russia in una risposta proporzionata all'analoga misura disposta dalla Germania.

