Ucraina, ecco cos'è l'inquinamento di guerra

Il conflitto ha portato a un aumento delle spese militari su entrambe le sponde dell'Atlantico, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che questa settimana ha annunciato 6 miliardi di dollari per aiutare Kiev. Quintanilla fa notare che il solo esercito spagnolo ha un budget annuale per il carburante di 767 milioni di euro - secondo i bilanci statali - il che dà un'idea di quanto si stia spendendo per il conflitto in territorio ucraino e per l'inquinamento che esso genera

