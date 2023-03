Russia, attacco hacker alla tv con falso allarme nucleare

Mondo

Sabotaggio Nord Stream, come si è arrivati alla pista ucraina

Un'indagine del New York Times attribuisce la responsabilità delle esplosioni avvenute lo scorso settembre nei mari tra Danimarca e Svezia a 'sommozzatori esperti' di cittadinanza ucraina o comunque filo-ucraini. Kiev nega: 'Buffa teoria del complotto'. Ma anche Mosca, che ha sempre pensato che ci fosse il coinvolgimento di Washington, non vede di buon occhio le nuove informazioni: 'Noi non siamo ancora ammessi alle indagini. Questo non è solo strano, c'è odore di un crimine mostruoso'

Nel settembre 2022 Svezia e Danimarca denunciano quattro fuoriuscite di gas dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, che collegano la Russia all’Europa passando per i mari del Nord. Doveva ancora arrivare l’inverno e la Russia di Putin stava utilizzando da tempo l’arma dell’energia per mettere sotto pressione gli Stati europei che nella guerra tra Mosca e Kiev appoggiano la seconda. Per questo si parlava di tentativi di sabotaggio russi. Quasi sei mesi dopo, un’indagine del New York Times rivela che gli attacchi sarebbero invece opera di un gruppo pro-Ucraina

Partendo dal fatto che Kiev ha subito negato quanto emerso, secondo quanto scrive il quotidiano di New York, le ricerche degli 007 americani non proverebbero comunque che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell'operazione, e nemmeno che i sabotatori agissero sotto la direzione di funzionari di Kiev