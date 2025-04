Francia, rivolte con incendi e spari in diverse prigioni del Paese

Per gli inquirenti tutto ciò sembra essere "coordinato" e "chiaramente collegato" alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau. Il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, nel pomeriggio si recherà al carcere di Tolone per fornire supporto agli agenti

Tolone, Aix-en-Provence, Marsiglia. In Francia in diversi istituti penitenziari si sono registrati incendi di mezzi e nel carcere di Tolone spari di armi automatiche nella notte appena passata. Per gli inquirenti tutto ciò sembra essere "coordinato" e "chiaramente collegato" alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau. Secondo quanto scrive oggi Le Figaro “tra gli istituti colpiti ci sono anche le carceri di Marsiglia (Bouches-du-Rhône), Valence, Nîmes e Luynes (Indre-et-Loire), Villepinte (Seine-Saint-Denis) e Nanterre (Hauts-de-Seine)”.