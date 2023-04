Mosca, lettera di 300 ex corrispondenti a Lavrov: liberare Gershkovich

"Chiediamo alle autorità russe di lasciar cadere le accuse e di rilasciare immediatamente Evan Gershkovich": la lettera-appello a favore del giornalista del Wall Street Journal arrestato per spionaggio in Russia, firmata da oltre 300 giornalisti di 22 Paesi che hanno lavorato come corrispondenti in quel Paese sin dal 1964, è stata inviata oggi al ministero degli esteri di Mosca e pubblicata sul sito www.freegershkovich.com, creato da un gruppo di amici del reporter del Wsj residenti negli Usa e all'estero."Abbiamo lavorato tutti in Russia come corrispondenti esteri, chi per qualche mese, chi per decenni. Siamo scioccati e sconvolti dall'arresto del nostro collega Evan Gershkovich e dalle accuse mosse contro di lui", inizia così la missiva, dei corrispondenti, anche italiani, indirizzata al ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov. "Gershkovich - prosegue il testo - ha una lunga e impressionante carriera giornalistica. Non abbiamo dubbio che l'unico scopo e l'intenzione del suo lavoro era quello di informare i suoi lettori sulla realtà attuale in Russia. Cercare informazioni, anche se significa disturbare gli interessi politici, non fa di Evan un criminale o una spia, lo fa un giornalista. Il giornalismo non è un crimine".