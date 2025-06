Regno Unito, per la prima volta una donna a capo dei servizi segreti

Per la prima volta nella sua storia, il leggendario MI6, il servizio segreto estero del Regno Unito, sarà guidato da una donna. Si tratta di Blaise Metreweli, 47 anni, attualmente direttrice per la tecnologia e l'innovazione del servizio. Agente con 25 anni di carriera nello spionaggio, una laurea in antropologia presso l'Università di Cambridge - dove faceva parte della squadra femminile di canottaggio - e competenze in tecnologie all'avanguardia, Metreweli è l'unica dipendente dell'MI6 il cui nome è reso pubblico. "Sono orgogliosa e onorata di essere stata chiamata a guidare il mio Servizio", ha detto dopo la nomina.

Il premier Starmer parla di una "nomina storica"

La decisione è stata annunciata dal primo ministro Keir Starmer al suo arrivo in Canda per il vertice del G7. Il premier ha parlato di "nomina storica" che arriva in un momento "in cui il lavoro dei nostri servizi segreti non è mai stato così vitale. Il Regno Unito sta affrontando minacce di portata senza precedenti, che si tratti di aggressori che inviano le loro navi spia nelle nostre acque o di hacker i cui sofisticati piani informatici cercano di interrompere i nostri servizi pubblici".

Il parallelo con la realtà romanzata di James Bond

Metreweli è la prima donna a ricoprire la carica di vertice del MI6 dal 1909, anno di fondazione dell'agenzia e la realtà ha dunque imitato la finzione. Nella celeberrima trasposizione romanzesca e cinematografica della saga di James Bond infatti, a guidare il servizio era proprio una donna, l'agente M (nella realtà il capo del servizio di intelligence viene indicato come agente C) che fu interpretata sul grande schermo da Judi Dench in sette film di Bond a partire dagli Anni 90. Metreweli assumerà il suo incarico in autunno, sostituendo Richard Moore, che ha ricoperto l'incarico per cinque anni. Le altre due principali agenzie di intelligence britanniche avevano già infranto il tetto di cristallo del mondo dello spionaggio. L'MI5, il servizio di sicurezza interna, è stato guidato da Stella Rimington dal 1992 al 1996 e da Eliza Manningham-Buller tra il 2002 e il 2007. Anne Keast-Butler è invece diventata capo dell'agenzia di intelligence elettronica e informatica GCHQ nel 2023.