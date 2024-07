Usa, la direttrice del Secret Service si è dimessa

Kimberly Cheatle, come anticipato da Abc, ha rassegnato le sue dimissioni. Nei giorni scorsi era stata messa sotto torchio in un'audizione al Congresso sul tentato assassinio di Donald Trump avvenuto durante il comizio elettorale dello scorso 13 luglio in Pennsylvania. Biden: "Sappiamo che quello che è accaduto quel giorno non può accadere mai più"

La direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle, come anticipato da Abc, si è dimessa. Cheatle, lunedì, era stata messa sotto torchio nel corso di un'audizione in Congresso sul tentato assassinio di Donald Trump, durante un comizio elettorale in Pennsylvania lo scorso 13 luglio ( TUTTE LE NEWS LIVE SUGLI USA ). Il presidente Joe Biden si è subito detto grato dei decenni di lavoro della direttrice: "Ha dedicato e rischiato la sua vita per proteggere il Paese". "Sappiamo", ha poi aggiunto, "che quello che è accaduto quel giorno non può accadere mai più. Prevedo di nominare un nuovo direttore del Secret Service a breve".

La posizione di Cheatle dopo l'attentato

Dopo l’attentato a Trump, in un’intervista con Abc, Cheatle aveva già fatto sapere che l'incidente era "inaccettabile" e aveva detto che era sua responsabilità garantire che nulla del genere accadesse di nuovo. Poi, durante l’audizione al Congresso, aveva spiegato: "La missione solenne dei Servizi segreti è proteggere i leader della nostra nazione. Il 13 luglio abbiamo fallito". E ancora: "Come direttore dei servizi segreti degli Stati Uniti, mi assumo la piena responsabilità per qualsiasi mancanza di sicurezza. Stiamo collaborando pienamente con le indagini in corso. Dobbiamo scoprire cosa è successo".

Le critiche

Dopo l’attentato a Trump, in cui il presidente è rimasto solo lievemente ferito all’orecchio destro, ma in cui un uno spettatore dell'evento elettorale, Corey Comperatore, è morto, i critici si sono chiesti come mai i Servizi segreti non siano riusciti a salvaguardare l'area della manifestazione, in particolare a seguito delle segnalazioni sull'assassino: Thomas Matthew Crooks era stato avvistato prima che aprisse il fuoco e identificato come potenzialmente sospetto.