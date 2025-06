William e Kate hanno scelto la scuola per il figlio George: sarà Eton

Secondo fonti vicine alla famiglia reale esisterebbe una regola non scritta sull’istruzione dei principi del Galles: ogni bambino frequenterà la stessa scuola del genitore dello stesso sesso

Il principe George frequenterà la stessa scuola del papà William. Sarebbe questa la decisione presa da lui e Kate riguardo l’istruzione del figlio che, a partire da settembre 2026, comincerà il suo percorso all’Eton College. George, che compirà 12 anni in autunno, frequenta attualmente la Lambrook School nel Berkshire. Anche i due figli più piccoli della famiglia gallese, la principessa Charlotte e il principe Louis, frequentano la prestigiosa scuola che, però, accoglie solo alunni di età compresa tra i tre e i tredici anni, motivo per cui il piccolo George a breve dovrà andare altrove. L’Eton college è un istituto maschile tra i più antichi d'Inghilterra, fondato nel 1440, con un forte legame storico con la Corona.

La tradizione della famiglia reale

Secondo fonti vicine alla famiglia reale esisterebbe una regola non scritta sull’istruzione dei principi del Galles: ogni bambino frequenterà la stessa scuola del genitore dello stesso sesso. Seguendo questo “principio” George è destinato all’Eton College, come il papà, mentre Charlotte andrà al Marlborough College, come sua madre Kate, un istituto vicino alla famiglia Middleton.