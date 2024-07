La notte di Trump in 12 scatti: dalla scenografia al bacio con Melania

6/12

L'AMICO KID ROCK





Il cantante Kid Rock è stato un sostenitore di Trump sin dal primo mandato come 45° presidente e o definisce un suo "grande amico". Di recente, il cantante ha donato 50mila dollari a una raccolta fondi GoFundMe, organizzata per sostenere le famiglie e le vittime della sparatoria avvenuta durante un comizio della campagna elettorale di Trump a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio