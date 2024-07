Usa 2024, attesa per l'"incoronazione" di Trump a Milwaukee

È il giorno di Donald Trump al Fiserv Forum di Milwaukee. La chiusura della convention repubblicana, dedicata al tema “Make America Great Once Again”, sarà ricordata come il giorno dell'apoteosi di The Donald, risorto dalle ceneri dell'attacco al Capitol del 2021, sopravvissuto per ora a tutti i processi importanti e soprattutto all'attentato in Pennsylvania. Tra i punti principali del suo discorso di accettazione della nomination per la Casa Bianca ci sono l’unità del partito e del Paese, il pugno duro su Cina e Iran, il pieno sostegno a Israele e una pace negoziata in Ucraina. Ma anche America first, con gli alleati che devono pagare di più per la difesa, dazi commerciali per difendere le industrie americane e la più grande deportazione di massa di migranti al confine col Messico, dove riprenderà la costruzione del muro. Secondo l’ultimo sondaggio del New York Times l’ex presidente è in vantaggio su Joe Biden nei sette principali Stati in bilico: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: